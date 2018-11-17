وفاة عارضة أزياء شهيرة في ظروف غامضة

لندن(صدى):

كشف موقع ” هيئة الإذاعة البريطانية ” BBC عن العثور على الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر جثة هامدة.

وأكد الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس الخبر إنه عُثر على النجمة الشابة التي تبلغ من العمر 47 عاماً، فاقدة للوعي في منزلها في ظروف غامضة موضحاً أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاتها، ولفت إلى أن تشريح الجثة ما يزال قائماً.

يُشار إلى أن بورتر دخلت عالم الشهرة في عام 1994 عندما بدأت بمواعدة الفنان العالمي Diddy (اسمه الحقيقي شون كومبس) الذي أنجبت منه 3 أطفال قبل أن ينفصلا عام 2007.