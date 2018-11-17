حساب المواطن يوضح مدى تأثير التأمينات على الدعم
كشف برنامج حساب المواطن عن مدى تأثير التأمينات الاجتماعية على الدعم .
وتلقى حساب البرنامج سؤال من مغرد تضمن: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أخوي أنا مسجل في التأمينات هل ينزل لي حساب المواطن؟ وشكرًا؟ ” .
ورد برنامج حساب المواطن قائلا: ” أنه في حال كان اسم المستفيد، مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية فلا بد أن يتم الإفصاح عنه من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن عبر التوجه إلى أيقونة “تعبئة واستكمال الطلب ” ثم ” الإفصاح عن الدخل ” .
وأضاف أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية .
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