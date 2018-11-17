وزير البلديات يصدر قراراً بإنشاء مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية

الرياض (صدى):

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ, قراراً بإنشاء وحدة تنظيمية بمسمى (مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية) بالوزارة وترتبط بمعاليه مباشرة وتكليف المهندسة ضي بنت إبراهيم الضويان برئاسة المركز .

ويأتي إنشاء المركز لرفع وتطوير التصميم الحضري للمدن السعودية والعمل على بناء القدرات في مجال التصميم الحضري .

ويُعنى المركز بمهام تطوير الأدلة الخاصة بمجالات التصميم والتخطيط الحضري لتتفق مع المعايير العالمية والمهنية في هذا المجال، وتطوير الأدلة الخاصة بتنسيق المواقع والتشجير لتتفق مع المعايير المهنية في هذا المجال، وتطوير المعايير والأنظمة الخاصة بتعزيز الهوية العمرانية للمدن السعودية، وتطوير المعايير والأنظمة الخاصة بالوصولية الشاملة، وتطوير أدوات الرقابة وضمان الجودة.

كما يتولى مركز مهام تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية, مهام تطوير خطط شمولية للمشاريع الجديدة كافة والتأكد من مطابقتها لتلك الأدلة إضافة إلى تحسين الوضع القائم في المدن لتماشى مع تلك الأدلة، ودعم الأمانات والبلديات في مجال التصميم الحضري وتأهيل كوادرها، والتنسيق المباشر مع مركز تحقيق الأهداف ووكالة الوزارة لتخطيط المدن ووكالة الوزارة للشؤون الفنية بكل ما يتعلق بمجالات التصميم والتخطيط الحضري.