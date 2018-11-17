بالفيديو.. رويدا عطيه تهدي مولدها الأول ” زين ” أغنية

أميرة خالد(صدى):

كشفت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن الفنانة السورية ” رويدا عطية ” ، أطلقت اسم ” زين ” على مولودها الأول والذي وضعته في العاصمة اللبنانية بيروت، وأهدته أغنية “تعا” التي طرحتها بالتزامن مع ولادته.

ولم تنشر ” عطية ” ، أي صورة لمولودها أو لها بعد الوضع، بل اكتفت بالأغنية التي تقول في مطلعها: ” ي اروح الروح..يا دواء الجروح/ يا فرحه ما تفارق بالي/ وين ما بروح/ يا عمر العمر..اغلى من العمر/ بمشي عالجمر/ ولعندك روح “.

وأعلنت ” عطية ” ، زواجها بعد دخولها القفص الذهبي بسريّة وتحفّظت على كشف إسم زوجها بالقول ” اعذروني عن عدم التصريح عن اسم زوجي، هو رجل أعمال، مغترب لبناني استرالي، تمنولنا الخير والتوفيق بحياتنا، وشكرًا ” .