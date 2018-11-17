نجمة شهيرة تضيف مشهد أثناء التصوير لتتعرى فيه

أميرة خالد(صدى):

قرَّرت النجمة الأمريكية إيما ستون، أن تؤدي مشهد عار لها بنفسها وذلك لأول مرة، حيث كانت تستعين ببديلة دائمًا في مثل هذه المشاهد.

وأضافت الممثلة، المشهد في فيلمها الجديد The Favourite من إخراج اليوناني يورجوس لانثيموس، مشيرة إلى أنها مستمتعة في العمل مقارنة بأعمالها السابقة.

وأكدت أنها لم تتكبت عناء كبيراً خلال التصوير، وأنها أحبت النص كثيراً إلا أنها ارتأت أن أحد المشاهد ينقصه بعض الإضافة، فقررت التعري فيه من أجل تدعيم شخصية ” آبيغال ماشان ” التي تجسدها.

وقالت في تصريحات صحفية: ” بعد تصوير بعض اللقطات، سألت: هل يمكنني أن أكون عارية؟ أظن أن الأمر يعطي سارة شيئا تنظر إليه عندما ترى أنني لست مغطاة تحت الملاءة، ورفضت أوليفيا كولمان (بدور الملكة آن) الأمر قائلة: لا لا تفعلي ذلك، وسألني المخرج هل أنت متأكدة من أن هذا ما تريدين القيام به؟ فقلت له بالطبع لقد أخترت أن أفعل ذلك لأن هذا يبدو منطقيا بالنسبة لي ” .