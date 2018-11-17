​جينيسيس تقدم صورة تشويقية لمقدمة G90 موديل 2020

متابعات :أميرة خالد (صدى):

كشفت علامة جينيسيس عن صورة تشويقية لموديلات G90 موديلات 2020 الجديدة المرتقبة وتظهر الصورة أن النموذج الذي تم تحديثه سيحتوي على واجهة أمامية جديدة بالكامل مع شبكة تهوية تبدو أكثر بروزاً من سابقتها. ويمكننا أيضا رؤية المصابيح الأمامية LED الجديدة التي تتميز بشريط رفيع يشبه مصابيح ثور هامر الأمامية التي تستخدمها فولفو.

أما تفاصيل التصميم الإضافية فيصعب التعرف عليها ، ولكن يبدو أن السيارة السيدان الرائدة مجهزة أيضاً بمصد أمامي جديد وغطاء محرك محدث. ومن المرجح أن تستمر تغييرات التصميم مرة أخرى في الخلف حيث يجب أن يكون هناك جزء خلفي معدل مع مصابيح خلفية محدثة.

لم تقل جينيسيس الكثير عن G90 المحدثة ، ولكن ألمحت بأن السيارة سيكون لديها مزايا تصميم خاصة وراحة استثنائية كما ذكرت الشركة أنه سيتم كشف النقاب عن السيارة السيدان الفاخرة قريبا وهذا يوحي باحتمال الكشف عنها في معرض لوس أنجلوس للسيارات.

وبغض النظر عن الزمان والمكان اللذين يتم فيهما عرض G90 ، فإن هذا النموذج سيضم على الأرجح مجموعة متنوعة من المحركات المألوفة. وفي الولايات المتحدة ، سيتوفر له محرك قياسي V6 بشاحنين توربينيين سعة 3.3 ليتر ينتج 365 حصاناً وعزم دوران قدره 509 نيوتن متر. وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات يمكن إقرانه بنظام دفع رباعي اختياري. كما يتوفر للعملاء خيار طلب محرك V8 سعة 5.0 لتر يطور قوة 420 حصاناً وعزم دوران يبلغ 351 نيوتن متر.

ولا يُعرف سوى القليل عن السيارة ، لكن التقارير السابقة تشير إلى أن النموذج سيقدم مع نظام قيادة مستقل كمساعد للقيادة على الطريق السريع. ويجمع النظام بفعالية بين نظام تثبيت السرعة التكيفي مع وظيفة مساعد الحفاظ على المسار ، وتبدأ موديلات 2019 بسعر 68.350 دولار.