نيجيريا تمنح أحمد موسى جائزة لاعب العام

نواف السالم (صدى):

منح موقع ” Nigerian Sports Award” النيجيري، اللاعب الدولي أحمد موسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجائزة لاعب العام 2018 في نيجيريا، وذلك لأدائه المميز مع منتخب بلاده خاصة في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وفاز ” موسى ” بالجائزة بعد استفتاء جماهيري شارك فيه 7.5 مليون مشجع؛ فيما عبّر عن سعادته بالفوز بالجائزة، معربًا عن شكره لزملائه في المنتخب النيجيري ولكل من شجعه ودعمه، كما أهداهم الجائزة.