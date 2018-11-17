بالصور.. رضيعة بشعر كثيف تخطف أنظار متابعي إنستجرام
ولدت الطفلة الجميلة ” بيبي تشانكو ” التي تبلغ من العمر ستة أشهر بشعر كثيف لدرجة أن من لا يعرفها يعتقد بأنها ترتدي شعراً مستعاراً.
وتقول والدة الطفلة من اليابان، إن ابنتها تلفت الانتباه أينما تذهب بسبب شعرها الأسود السميك، كما تحظى بالعديد من المتابعين على موقع الصور المعروف ” انستجرام “.
وهى على عكس الرضع الذي يولدون يسقط شعرهم في ال 6 أشهر الأولى ، فشعرها جعل كل من يشاهدها يعتقد أنها دمية بشعر مستعار.
وبدأت عائلتها بعمل حساب للطفلة على انستجرام لتوثيق مراحل نموها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34873 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ثينهم ثيناه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11472 ] نشر منذ 1 ساعة
فديتها😘ماشاء الله❤
مقلب[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا بارك الله في من صور ونشر الصور بيتسببون في البرئه بعين من دون وجه حق