بالصور.. رضيعة بشعر كثيف تخطف أنظار متابعي إنستجرام

طوكيو(صدى):

ولدت الطفلة الجميلة ” بيبي تشانكو ” التي تبلغ من العمر ستة أشهر بشعر كثيف لدرجة أن من لا يعرفها يعتقد بأنها ترتدي شعراً مستعاراً.

وتقول والدة الطفلة من اليابان، إن ابنتها تلفت الانتباه أينما تذهب بسبب شعرها الأسود السميك، كما تحظى بالعديد من المتابعين على موقع الصور المعروف ” انستجرام “.

وهى على عكس الرضع الذي يولدون يسقط شعرهم في ال 6 أشهر الأولى ، فشعرها جعل كل من يشاهدها يعتقد أنها دمية بشعر مستعار.

وبدأت عائلتها بعمل حساب للطفلة على انستجرام لتوثيق مراحل نموها.