هنا شيحة تثير اهتمام جمهورها بقُبلة لزوجها
فاجأت الفنانة المصرية هنا شيحة متابعيها عبر حسابها على ” إنستجرام ” بنشر صورة جديدة وهي تضع قبلة رومانسية على خد زوجها الفنان أحمد فلوكس.
ونالت الصورة التي نشرتها ” هنا شيحة ” تعليقات إيجابية من الجمهور، متمنين لهما دوام المحبة والسعادة، كما أعاد فلوكس نشرها عبر حسابه أيضًا دون تعليق.
واحتفل فلوكس وهنا شيحا بعقد قرانهما منذ نحو شهر في حفل عائلي، بعد أن شغلا اهتمام الجمهور بالأخبار المتداولة عن علاقتهما العاطفية منذ مشاركتهما في بطولة مسلسل ” نصيبي وقسمتك “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38442 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا يدل على أن ليلة البارح
كانت مميزة😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34873 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا