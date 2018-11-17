خيسوس يكشف حقيقة رحيله عن الهلال ومفاوضاته مع مسؤولي بنفيكا

ماجد محمد(صدى):

كشف المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس؛ عن صحة وجود مفاوضات بينه وبين مسؤولي بنفيكا البرتغالي لعودته مرة أخرى لقيادة الفريق؛ قائلا إن عودته للكرة البرتغالية تظل دائماً مطروحة.

وأضاف خيسوس خلال تصريحاته صحفية أنه لا صحة لأيِّ مفاوضاتٍ مع مسؤولي بنفيكا ؛ لافتا إلى أن النادي لديه مدرب، وأنه يحترم بنفيكا كثيراً؛ كونه مَن صنع اسم خيسوس في عالم كرة القدم، وأنه يرتبط بصداقة قوية مع رئيس النادي البرتغالي، لكن ليس معنى ذلك أنه سيعود إلى البرتغال في الوقت الحالي.

وحول احتمالية تركه الهلال، رد: ” ليس ذلك سهلاً .. لن تسمح الإدارة برحيلي.. حالياً أن موجود بالهلال وعقدي يستمر لنهاية الموسم، وهناك خيار للتجديد لموسم آخر ” .

وأبان خيسوس؛ أنه باستمرار كان يتلقى عروضاً تدريبية من الأندية الكبيرة، مثل فالنسيا وأتلتيكو مديد وموناكو؛ لكنه كان يفضّل دائماً البقاء مع بنفيكا، قائلاً إنه لولا بنفيكا لما كان موجوداً الآن في الهلال، في إشارةٍ لفضل النادي البرتغالي عليه.