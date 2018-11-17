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” العمل ” تتفاعل مع شكوى مواطن لا يستطيع تحديث بيانات عامل

” العمل ” تتفاعل مع شكوى مواطن لا يستطيع تحديث بيانات عامل
علي القحطاني (صدى):

تفاعل حساب خدمة العملاء الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، مع استفسار مواطن، قائلًا: ” عندي عامل نقلت له كفاله أبي أقص كرت العمل طلعت لي ملاحظة لا توجد بيانات توافق مدخلات البحث. ”

وأوضحت ” خدمة عملاء ” وزارة العمل عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” عزيزي العميل: لا يمكن تحديث بيانات العامل لدية طلب نقل خدمة موافق عليه من الداخلية خلال الفترة الزمنية ” يومين من تاريخ موافقة الداخلية ” ، سعدنا بخدمتك. “


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