” العمل ” تتفاعل مع شكوى مواطن لا يستطيع تحديث بيانات عامل

علي القحطاني (صدى):

تفاعل حساب خدمة العملاء الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، مع استفسار مواطن، قائلًا: ” عندي عامل نقلت له كفاله أبي أقص كرت العمل طلعت لي ملاحظة لا توجد بيانات توافق مدخلات البحث. ”

وأوضحت ” خدمة عملاء ” وزارة العمل عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” عزيزي العميل: لا يمكن تحديث بيانات العامل لدية طلب نقل خدمة موافق عليه من الداخلية خلال الفترة الزمنية ” يومين من تاريخ موافقة الداخلية ” ، سعدنا بخدمتك. “