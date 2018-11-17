” قرقاش ” : الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت أن الجولة الجديدة لاستهداف المملكة وقيادتها بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي لن تنجح.

وأوضح ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” الجولة الجديدة من إستهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح، والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف خاشقجي. ”

وفي السياق نفسه، تابع أنور قرقاش، مؤكدًا أن: ” سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها. “