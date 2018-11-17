” قرقاش ” : الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت أن الجولة الجديدة لاستهداف المملكة وقيادتها بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي لن تنجح.
وأوضح ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” الجولة الجديدة من إستهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح، والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف خاشقجي. ”
وفي السياق نفسه، تابع أنور قرقاش، مؤكدًا أن: ” سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها. “
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