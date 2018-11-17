بالفيديو.. كيف ردت المهرة البحرينية على منتقديها بعد الهجوم عليها!

المنامة(صدى):

خرجت الممثلة المهرة البحرينية عن صمتها؛ للرد على الانتقادات التي تعرضت لها في الأيام الماضية؛ بعد حديثها المثير للجدل، الذي اعتبره البعض مهينًا لعاملات المنازل، بجانب اتهام البعض لزوجها بتجارة المخدرات.

ردت الممثلة المهرة البحرينية على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها في الأيام الماضية عقب حديثها الذي أثار جدلا واسعا بعدما وصفت الخادمات بأنهن غير ذكيات، قائلة: “لو كانت الشغالة ذكية، أو تفكر شوي، كان اشتغلت مهندسة أو اشتغلت أي شيء ثانٍ”، حيث قالت إن من “تشتغل خادمة يلزم معها إعطاء الأوامر”.

وأوضحت المهرة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على سناب شات:” الدنيا دوارة، وأطالب الجميع بعدم إساءة الظن بي، الفترة الأخيرة انتهك عرضي وشرفي بعد الهجوم علي، حتى على زوجي، لكن أنا راضية بكل شيء”.

وتابعت:” رب العالمين كتب لي هذا النصيب، عندما تقول لي واحدة إن زوجي مسجون بسبب المخدرات، الله يجازيها في ولدها ووالدها، لا داعي للحديث عن الآخرين، من الممكن الدعوة بالهداية فقط أفضل من الظلم وسوء الظن”.

ولفتت: “كلنا نعرف أن هناك الشخص السيئ والجيد، لكن يجب ألا نحدد نحن هذا الشيء، رب العالمين فقط من يحدد، كفى ظلمًا وحديثًا عن الغير بالسوء”.

وأبانت:”أنا أملك مليونًا و300 ألف متابع، والآن زادوا، عندما يكتب ألف حساب أو 10 آلاف حساب تعليقات مسيئة، هذا يعني أن 7% فقط من المتابعين عندي، وهذا لا يفرق معي”.