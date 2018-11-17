بالفيديو.. الأمطار تتسبب في هدم مقبرة الشهداء بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو لقبور تعرضت للهدم في مقبرة الشهداء في حفر الباطن بسبب مياه الأمطار.

وأظهر المقطع المقابر التي تعرضت للهدم بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقبرة الشهداء بحفر الباطن.

وخيم الحزن على رواد التواصل بسبب هدم مقابر في مقبرة الشهداء، مطالبين الجهات المختصة بسرعة إعادة بناء المقابر التي هدمت.

وكانت منطقة حفر الباطن شهدت هطول أمطار غزيرة فى الآونة الأخيرة، حيث تسببت مياه الأمطار في تجمعات بالطرقات والشوارع مما أدى إلى شل الحركة.