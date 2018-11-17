بالصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهاته المقبلة

نواف السالم(صدى):

يواصل نادي النصر اليوم السبت، تدريباته في الفترة الصباحية ، تحت إشراف المدرب هيلدر؛ حيث انطلقت تدريبات الفريق بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة باستخدام الكرة.

وقسم ” هيلدر ” اللاعبين إلى أربع مجموعات في مربعين محددين طبق لهم مناورة تعتمد على اللعب من لمستين؛ كما اختتم تدريبات اليوم بمناورة كروية على كامل الملعب طبق من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

واتجه لاعبو الفريق الأول بعد نهاية التدريب لمعسكر النادي، وذلك لتناول طعام الغداء ومن ثم الراحة لحين موعد التدريب المسائي.