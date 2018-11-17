لجنة تنمية شمال جدة و عيادات الأعمال تؤهلان 30 شابا وفتاة في ريادة الأعمال

سليمان الطويرقى(صدى):

انطلاقاً من أهمية ريادة الأعمال كرافد اقتصادي بارز ومستدام، أبرمت لجنة التنمية الاجتماعية بشمال جدة و عيادات الأعمال اتفاقية تعاون وشراكة لتنفيذ مبادرة “ الشاب الريادي ” والتي تستهدف تأهيل وإعداد 30 شابا وفتاة في مجال العمل الحر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بشمال جدة الأستاذ أحمد بن عبدالله المنهبي بأن مبادرة الشاب الريادي تهدف لتمكين أصحاب المشروعات الناشئة باعتبارهم مصدرًا حقيقيًا لدعم الاقتصاد حيث تسهم مشروعات رواد الأعمال في العديد من الدول بما يتجاوز 50% من إجمالي الاقتصاد القومي.

وأشار المنهبي إلى أن المبادرة تهدف لدعم تأسيس المشاريع الناشئة والصغيرة وتطوير وتوجيه المشاريع الناشئة والصغيرة المتعثرة فضلاً عن تنمية وتوجيه الأفكار التجارية القابلة للإنطلاق، موضحاً بأن المبادرة تنطلق من رسالة تمكين وتنمية المجتمع الشبابي من تأسيس وتطوير وإطلاق مشاريع نوعيه ومستدامة، وتحظى بمشاركة عدة جهات من أبرزها عيادات الأعمال ومجموعة نسما ومركز ريادة المستقبل بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأعرب عن أمله أن تسهم مذكرة التعاون والشراكة مع عيادات الأعمال في دعم وتطوير رواد الأعمال من أبناء جدة، مؤكداً بأن مثل هذه المشاركة ستنعكس بشكل إيجابي بإذن الله تعالى على مبادرة اللجنة التي تسعى لإحداث تنمية مستدامة للمجتمع بمبادرات نوعية متوافقة لرؤية المملكة 2030، وتعمل على تمكين أفراد المجتمع للاستدامة الذاتية بكفاءة نوعيه.

من جانبه أكد رئيس عيادات الأعمال الأستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي بأن مذكرة التعاون والشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بشمال جدة تنطلق من جملة أهداف وفقا لمبادرة الشاب الريادي من أبرزها تأهيل الشباب والفتيات في مجال ريادة الأعمال وتزوديهم بالأدوات والمهارات التي تسهم في تحقيق الريادة والنجاح إلى جانب المساهمة في الحد من المشاريع المتعثرة وتقديم المساعدة لرواد الأعمال في قطاعات ومجالات مختلفة، فضلاً عن الإسهام في تنمية المجتمع وتطوير أفراده، مبيناً بأن الشراكة ستشمل تبادل الخبرات بما يسهم في تنمية المنشأت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر.

وأضاف الفرشوطي بأن الشراكة تنطلق من أهمية ريادة الأعمال والتي أكدت عليها رؤية المملكة 2030، باعتبارها القوة الاقتصادية المقبلة، مبيناً بأن الرؤية دعت لاستغلال طاقات الشباب ودعم مشروعاتهم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر بأن مبادرة “الشاب الريادي” تعد مبادرة مجانية تستهدف أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة والمتعثرة كذلك