استطلاع لـ ” صدى ” : 69% يرون أن تعديلات المرور غير مجدية

عادل الحربي(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع رأي حول التعديلات الجديدة التي تم استحداثها على نظام ” المرور ” .

وكشف الاستطلاع عن 69% من جمهور ” صدى ” يرى أن تلك التعديلات لن تغير شيئًا من واقع الأمر، بينما رأى 23% من الجمهور أنها تساهم في تصحيح سلوكيات القيادة لدى قائدي المركبات.

وفي السياق نفسه، أكد 8% فقط من نسبة الذين شاركوا في الاستطلاع أن التعديلات الجديدة للمرور تساهم في الحد من حوادث الطرق.