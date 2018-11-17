استطلاع لـ ” صدى ” : 69% يرون أن تعديلات المرور غير مجدية
أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع رأي حول التعديلات الجديدة التي تم استحداثها على نظام ” المرور ” .
وكشف الاستطلاع عن 69% من جمهور ” صدى ” يرى أن تلك التعديلات لن تغير شيئًا من واقع الأمر، بينما رأى 23% من الجمهور أنها تساهم في تصحيح سلوكيات القيادة لدى قائدي المركبات.
وفي السياق نفسه، أكد 8% فقط من نسبة الذين شاركوا في الاستطلاع أن التعديلات الجديدة للمرور تساهم في الحد من حوادث الطرق.
الشرقيه 🌍🌎🌏[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 1 ساعة
تعديلات المرور قبل كلشي استقلال
و استفزاز
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38438 ] نشر منذ 51 دقيقة
وأنا معكم أكمل ال70%😐