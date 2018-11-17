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استطلاع لـ ” صدى ” : 69% يرون أن تعديلات المرور غير مجدية

استطلاع لـ ” صدى ” : 69% يرون أن تعديلات المرور غير مجدية
عادل الحربي(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع رأي حول التعديلات الجديدة التي تم استحداثها على نظام ” المرور ” .

وكشف الاستطلاع عن 69% من جمهور ” صدى ” يرى أن تلك التعديلات لن تغير شيئًا من واقع الأمر، بينما رأى 23% من الجمهور أنها تساهم في تصحيح سلوكيات القيادة لدى قائدي المركبات.

وفي السياق نفسه، أكد 8% فقط من نسبة الذين شاركوا في الاستطلاع أن التعديلات الجديدة للمرور تساهم في الحد من حوادث الطرق.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 1 ساعة

تعديلات المرور قبل كلشي استقلال
و استفزاز

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