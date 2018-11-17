بعد مرضها.. موعد عودة ميريام فارس إلى الغناء

بيروت(صدى):

عانت ميريام فارس في الفترة الأخيرة من وعكة صحية غير معلوم أسبابها وطبيعتها؛ حيث كشفت مصادر على موافقتها المبدئية على إحياء حفل غنائي جديد في رأس السنة بتاريخ 30 ديسمبر القادم في أبو ظبي.

ويأتي ذلك ليكون موعد عودتها مجددًا لاستئناف نشاطها الفني والوقوف أمام جمهورها من جديد بعد فترة راحة استمرت لأشهر؛ حيث أن هذا الحفل سيحييه أيضاَ الفنان عمرو دياب، على أن تقدّم ميريام الفقرة الأولى من الحفل ويقدّم عمرو دياب فقرة السهرة.

ومن الجدير بالذكر، أنه من المقرّر أن يُقام الحفل في جزيرة تُدعى ” المايا “، حيث سيكون الحضور مجانيًا لأنه لا تتوفر هناك أماكن للجلوس.