مشاركة إعلاميات سعوديات في مؤتمر الإعلاميات العربيات  الخامس عشر بعمان

سعيد العجل(صدى):

شهد المؤتمر الخامس عشر للإعلاميات العربيات، الذي عقد في صباح اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة نحبة من الاعلاميات السعوديات وبتوجيهات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الامير خالد بن فيصل بن تركي شارك المتحدث الرسمي مدير المكتب الاعلامي الاستاذ عبدالسلام بن عبدالله العنزي ممثلا عن السفارة حيث رافق الإعلاميات السعوديات في هذا المؤتمر واللواتي حضرن من مختلف المؤسسات الإعلامية السعودية حيث شهد المؤتمر حضور كل من خلود الدخيل مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية واس وايمان الرجب مذيعة بالقناة الأولى التلفزيون السعودي ونور أسامة نقلي من صحيفة عرب نيوز السعودية والأستاذة أمنية الحازمي من وزارة الاعلام في المملكة.

وانطلقت أعمال مؤتمر الإعلاميات العربيات الخامس عشر الذي عقد برعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة بنت طلال المعظمة والذي حضر معالي وزير التنمية السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطه نيابه عن سموها، ويستمر المؤتمر يومي السابع عشر والثامن عشر في فندق القدس بالعاصمة الاردنية عمان تحت عنوان: الإعلامية العربية بين سندان الانتهاكات ومطرقة الحريات، والذي تشارك فيه عدد من الإعلاميات السعوديات وإعلاميات عدة بلدان عربية.

و يشهد المؤتمر مشاركة العديد من الإعلاميات العربيات من الامارات وتونس وعمان والجزائر والمغرب واليمن السودان، و البحرين، ولبنان وعدد من الدول الشقيقة، حيث يشهد المؤتمر مناقشة عدة محاور منها دور الإعلام في رصد الإنتهاكات والتمييز الجندري الواقع على الإعلامية وحول الاعلام والعنف القائم على اساس النوع الاجتماعي في الاعلام الرقمي والاعلام الثقافي في دعم حقوق المرأه وعن وحرية التعبير

ومفهوم أشكال التطرف وانعكاساته على المجتمعات العربية،ودور الإعلام وتأثيره في مواجهة التطرف، إضافة إلى الارتقاء بمواجهة التطرف ضد المرأة العربية ودورها في مواجهة التطرف.

وتحدث الاستاذ عبد السلام بن عبدالله العنزي المتحدث الرسمي للسفاره على هامش المؤتمر عن أهمية مشاركة عدد من الإعلاميات السعوديات في هذا المحفل، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الحكيمة في المملكة على أهمية دعم وجود المرأة السعودية في كافة المناسبات والمحافل المحلية والدولية التي من شأنها تقديم الصورة الإيجابية عن المرأة السعودية.

وينظم هذا المؤتمر مركز الاعلاميات العربيات باشراف الرئيسه التنفيدية. للمركز الاعلامية والكاتبه القديره الأستاذة

محاسن الإمام.