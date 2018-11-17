تسريب صور سيارة برونكو 2020 أثناء اجتماع سري لـ وكلاء فورد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

فورد برونكو – Ford Bronco 2020 القادمة ستمثل فئة سيارات SUV كاملة الحجم والأجدد في أسطول سيارات فورد ، واليوم حصل فريقنا على صوراً مسربة يرجح أنها لـ سيارة برونكو 2020 .

وفقاً لما نشره موقع Off-road.com تم التقاط هذه الصور لـ سيارة فورد برونكو 2020 أثناء اجتماع سري أقيم لـ وكلاء فورد مؤخراً في مدينة لاس فيغاس الأمريكية ، وقام موقع فورد العالمي بنشر هذه الصورة بالخطأ على حد تعبيرهم مع أننا نشك بذلك فهذا أسلوب العديد من شركات تصنيع السيارات لجذب الصحافة نحو سيارة جديدة قادمة !!!

ونشرت شركة فورد الأمريكية صورة تشويقية لـ سيارة Ford Bronco 2020 ، وعند مقارنة مع الصور المسربة الجديدة ، سنلاحظ أن الزجاج الامامي للسيارة مائل أكثر في هذه الصور الجديدة ، ويبدو أن الزجاج الخلفي يمتلك زاوية مختلفة ، وتم إضافة عجل احتياطي للسيارة في الخلف ، مما يثير الشك ويجعلنا نحيط احتمال أن هذه قد لا تكون هذه سيارة فورد برونكو أو أنها نسخة مصغرة منها !!! والذي يزيد هذا الاحتمال أن أبعاد السيارة تبدو صغيرة .

وبعيداً عن حديثنا المتعلق بهذه الصور المسربة ، سبق وحصل فريقنا في عرب جي تي على معلومات رسمية من الصانع الأمريكي فورد أدلى بها السيد Hau Thai-Tang ، نائب رئيس قسم تطوير المنتجات لدى فورد ، والذي أكد أن سيارة فورد برونكو ستكون أصغر سيارة SUV في أسطول سيارات فورد الإنتاجية ، لتقع ضمن فئة أقل من سيارة فورد اسكيب ، ولكن ذلك لن يمنع إمتلاكها لقدرات خاصة باقتحام الطرق الوعرة .

ستعتمد سيارة فورد برونكو 2020 على قاعدة عجلات مماثلة للمستخدم في الجيل الرابع من طراز فورد فوكس 2019 ، السيارة التي سبق وجربنا قيادتها .

حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد إطلاق سيارة فورد برونكو ، ولكننا متأكدين أنها ستظهر خلال عام 2019 القادم كموديل لـ عام 2020 إن شاء الله .