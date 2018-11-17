جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك “ General Electric ”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ من أجل للعمل بمشاريع الشركة في المملكة بعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء ”.

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:فني تفتيش معدات، أخصائي جودة خدمات الحفر، مهندس عمليات، مدير مكتب إدارة المشاريع، مهندس مشروع، مدير مشروع، المدير العام التجاري، مشرف خدمات المخزون، مدير صيانة الإصلاح، مسؤول جودة الفواتير، مدير مبيعات أنظمة التحكم، مسؤول البرامج والتحليل،مستشار تكامل العمل، مدير استشارات التحليلات، مستشار أول التحليلات، مشرف حقل- الأنابيب الملفوف ، فني كهرباء، مشغل تقويس أنابيب، مدير أول الحسابات، مدير المنتجات الفنية، أخصائي أول حقل، أخصائي حقل، مدير برنامج الحلول الرقمية، مدير المبيعات، مدير المبيعات الرقمية والقنوات، مدير أول الحسابات الرقمية، مدير تطوير الأعمال قائد التحول الرقمي، مساعد مشتريات عمليات المصادر، مدير عمليات المشروع، أخصائي الصحة والسلامة والبيئة بالمشروع، مهندس آبار.

وأبانت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2018م، لافتة إلى أن التقديم و شروط الوظائف المُعلنة من خلال الرابط الآتي:https://jobs.gecareers.com