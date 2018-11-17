كلية تصاميم البيئة بجامعة المؤسس تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم 194 بمسمى ” سائق “، وترغب الكلية إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الكلية أن الشروط التي يجب توافرها هي: أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقًا طبيًّا، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة كحد أعلى أو الكفاءة المتوسطة كحد أدنى، ولديه رخصة قيادة سارية المدة؛ بالإضافة إلى أن يكون عمره ما بين (25- 35) عامًا.

وفي السياق نفسه، أشارت الكلية أن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10/ 3/ 1440هـ وحتى يوم الخميس الموافق 14/ 3/ 1440هـ، بمبنى كلية تصاميم البيئة- الدور الرابع- بمكتب مدير الإدارة، من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.