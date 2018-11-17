رئيس أحد يكشف حقيقة رحيل حسين عبد الغني
كشف سعود الحربي، رئيس مجلس إدارة نادي أحد حقيقة رحيل حسين عبد الغني عن صفوف الفريق؛ قائلًا أنه مرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم: ” ولا نفكر إطلاقًا في التخلي عنه؛ لأنه لاعب مؤثر والفريق يحتاج إليه، ونتمنى استمراره لمواسم مقبلة. ”
وأوضح ” عبد الغني ” قائلًا: ” نفاوض الآن عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب والمحليين، من أجل التوقيع مع لاعبين جدد، لدعم الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ”
واختتم: ” سبعة لاعبين على الأقل سيغادرون الفريق، وسيتم استبدالهم وفق حاجة الجهاز الفني، وتحركات الإدارة بدأت من الآن لاستغلال الوقت، ومن ثمَّ تعزيز فرصة اختيار أفضل العناصر. “
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