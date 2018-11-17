رئيس أحد يكشف حقيقة رحيل حسين عبد الغني

نواف السالم(صدى):

كشف سعود الحربي، رئيس مجلس إدارة نادي أحد حقيقة رحيل حسين عبد الغني عن صفوف الفريق؛ قائلًا أنه مرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم: ” ولا نفكر إطلاقًا في التخلي عنه؛ لأنه لاعب مؤثر والفريق يحتاج إليه، ونتمنى استمراره لمواسم مقبلة. ”

وأوضح ” عبد الغني ” قائلًا: ” نفاوض الآن عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب والمحليين، من أجل التوقيع مع لاعبين جدد، لدعم الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ”

واختتم: ” سبعة لاعبين على الأقل سيغادرون الفريق، وسيتم استبدالهم وفق حاجة الجهاز الفني، وتحركات الإدارة بدأت من الآن لاستغلال الوقت، ومن ثمَّ تعزيز فرصة اختيار أفضل العناصر. “