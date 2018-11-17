بالصور.. عائلة تزوج ابنتها في مزاد مقابل 500 بقرة و3 سيارات

الخرطوم(صدى):

عرضت عائلة من جنوب السودان ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً، للزواج، في مزاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ودخل في المزاد على الزواج من الفتاة 6 رجال، بينهم مسؤول رفيع المستوى، للحصول على حق الزواج من العذراء الفتية، حيث تزوجت الفتاة نتيجة المزاد من رجل أعمال متزوج من تسع نساء.

ودفع أغلى مهر، وبلغ 500 بقرة و3 سيارات و7.5 آلاف جنيه إسترليني، كما شارك في هذا المزاد نائب حاكم إحدى ولايات جنوب السودان، ديفيد مايو رياك، وقدم 250 بقرة كمهر.

وأوضح ديفيد مايوم رياك: “أنا أعرف هذه العائلة جيدا بحكم جيرة سابقة، وكنت قد وعدت بالزواج من ابنتهم عندما كانت صغيرة”.

وأظهرت صور الزفاف جلوس العريس الفائز بجانب الفتاة التي تنظر بلا مبالاة، وسرعان ما تم حذف الصور وجميع المعلومات حول المزاد من الإنترنت.