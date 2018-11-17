اكتشفي متى تكون خصوبتك في أعلى معدلاتها ؟

متابعات: اميرة خالد (صدى):

كشفت جمعية الخصوبة البريطانية خلال إحدى مؤتمراتها ، عن خوف العديد من النساء من تأثر خصوبتهن سلبا عند وصولهن إلى سن معينة ، ما يٌقلل فرصهن في الحمل والإنجاب .

وأكدت الجمعية ، أنه تكون المرأة أكثر خصوبة بين عمر 21 و28 عاما، مشيرة إلى أن فرص الحمل تنخفض مباشرة بعد بلوغها سن الـ30.

وسجلت الجمعية انخفاضا كبيرا في الخصوبة بعد الـ35 عاما. وأرجعت سبب ذلك إلى انخفاض عدد البويضات في جسم المرأة، مشيرة إلى أنها تولد حوالى مليوني بويضة غير ناضجة، بينما يموت عدد كبير منها في حال لم يتم تخصيبها مع تقدم العمر.

وأضافت ، وحين يبلغ عمر المرأة 37 عاما، يتبقى لديها نحو 25 ألف بويضة حية فقط. ومع تقدم العمر يتقلص عدد البويضات باستمرار، ما يؤدي إلى تأثر خصوبتها سلبا .