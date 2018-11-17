بالصور.. مشاهدات من الجولة الثانية لدوري الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

1. لعب في هذه الجولة ست مباريات في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

2. تم تعديل مكان مباراة العرض x مصدة الى صالة نادي الرياض.

3. تم تأخير مباراة الجبلين والعلمين أكثر من ساعتين تقريبا.

4. التحكيم في كرة قدم الصالات يعاني بشكل كبير وهناك عدم رضا من المدربين واللاعبين عن مستوى التحكيم الغير مقبول.

5. هذه الجولة شهدت أكبر نتيجة الى حد الان من فريق القادسية في مرمى رضوى 11هدف مقابل 1.

6. شهدت هذه الجولة 46 هدف.

7. الفرق لازلت تحاول ترميم فرقه ببعض اللاعبين المحليين والمحترفين وبعض الفرق مدربيهم لم يصلوا الى حد الان.

8. العرض متصدر المجموعة الأول الى حد الان بي 6 نقاط و13 هدف.

9. المجموعة الثانية تصدرها القادسية بفارق الأهداف عن النهضة .

10. الشعيب ورضوى بدون نقاط ولديهم مباراة مؤجلة لم تحدد حتى الان وقد تكون هذه المباراة المؤجلة هي طوق النجاة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .

11. لايزال عدم حضور مسؤولي اللعبة للمباريات يثير الكثيرمن علامات الاستفهام حتى الجولة الثانية ؟

12. فريق نادي مصدة لايزال يقدم الهدايا لدوري الصالات السعودي بعد التعاقد مع احد اكثر متابعي دوري الصالات السعودي إعلاميا سلطان الاعلام

13. ( كمدير للمركز الإعلامي في نادي مصدة ) وهو قريب جدا من اللعبة بل محب لها

14. ثم التعاقد مع مدرب كبير مثل خالد محمود كل الشكر إدارة مصدة أتمنى فقط تواجد نجوم الفريق من بدري قبل ما تطير الطيور بأرزاقها الدوري في البدايات ؟؟؟؟

15. لايزال رئيس نادي العرض الأستاذ عبدالله اليحيى اكثر رئيس نادي يتواجد مع نادية في مباريات كرة قدم الصالات.

مشاهدات من المباريات :ـــ

مباراة العرض x مصدة

فوز العرض 6×2

• مدربين أصحاب خبرات كبيرة وجيدة .

• لاعبين دوليين وممارسين للعبة .

تشكيلة العرض الحارس متعب وسلمان الفيفي ومنصور وفهد ومحسن فقيهي

مصدة عقيل ووهيب وفقيهي ويزيد وطلال .

• بداية المباراة كانت تنظيم من الفريقين وحذر كبير حتى تسجيل مصدة هدفه الأول عن طريق طلال .

• العرض يضغط بشكل كبير عن طريق الأطراف وتمريرة من محسن الى الموهوب الرديني يراوغ ويضع الكرة في سقف المرمى هدف تعادل للعرض .

• تعود المباراة الى الهدوء حتى تسجيل النجم فهاد الدوسري الهدف الثاني للعرض .

• انتهى الشوط الأول 2×1 للعرض .

• الشوط الثاني اتضح ان العرض اكثر تركيزا وكان حارس مصدة عقيل في الموعد وتصدى للعديد من الهجمات من العرض قبل ان يسجل الدولي منصور الزهراني الهدف الثالث الذي احبط معنويات لاعبي مصدة كثير وخرجوا عن أجواء المباراة .

• لاعبي مصدة حاولوا كثير العودة للمباراة لكن جاهزية وانسجام لاعبي العرض وإدارة المباراة من مدربهم الرائع احمد حمدي جعلت الفارق يستع الى الهدف الرابع من اقدام فهد الرديني .

• يعود محسن فقيهي الى تسجيل الهدف الخامس للعرض ثم يضيف النجم رامي الزهراني الهدف السادس واحتفالية مميزه من هذا النجم الرائع .

• مصدة يستغل خطأ قريب وبطريقة ذكية يسجل يحي هدف جميل يدل على ان مصدة متى ما تواجد بكامل نجومه سيسب مشاكل كبيرة للفرق في هذا الدوري .

• المباراة شهدة مشاركة نجم الدولي فهد الرديني بعد السماح له من إدارة المنتخب بالمشاركة في المباراة مع فريقه العرض .

• روح رياضية كبيرة بين الفريقين بعد المباراة .

مباراة الاتفاق xالريان

فوز الريان 7×5

• كانت بداية المباراة ضغط من نادي الريان حتى سجل الهدف الأول عن طريق نجمه القادم لكرة قدم الصالات السعودية عمران الدهامي .

• الاتفاق يحاول التعديل ليفاجئهم النجم عمران بهدف ثاني .

• طرد لحارس الاتفاق بعد مسك الكرة خارج منطقته بعد انفراد للاعب الريان .

• الاتفاق بقيادة سوز يعتمد على التسديد وبراعة من حارس الريان .

• الاتفاق يسجل الهدف الأول ويقلص الفارق .

• الشوط الأول ينتهي 2×1 للريان .

• الشوط الثاني يسجل الريان الثالث .

• الاتفاق يعود ويعادل الريان 3×3.

• الريان بقيادة مدربه ومحترفه محمد مختار ونجمه عمران اصبحوا يلعبوا على الأخطاء من لاعبي الاتفاق بعد ان وقع الاتفاق في الكثير من الأخطاء الذي كلفته الوقوع في خمس أخطاء سجل منها الريان؟

• الريان حصل على ثلاث عشر م سجل منها الريان 2 وأضاع 1.

• الاتفاق حصل على ركلة عشر م سجل منها 1 .

• الريان حصل على ما يريد باحترامه لفريق الاتفاق وعمل تكتيك دفاعي منظم والضغط على مصدر الخطورة سوز .

• سجل اهداف الريان عمران الدهامي هاترك وميدو هدف وهيثم هدفين وعبدالمجيد هدف .

• نجومية المباراة فاز به عمران وحارس مرمى الريان العقلا الذي كان سد منيعا لكل محاولات الاتفاق الخطيرة .

• الريان اول فوز وثلاث نقاط .

• الاتفاق مثل الموسم الماضي تلقى خسارة من الخالدي ورجع الى الانتصارات من جديد .

• إدارة الريان تقدم دعم كبير للفريق ومتابعة متميزة .

القادسية xرضوى

تمكن الفريق القدساوي من الفوز على رضوى

11 x1 بعد مباراة من طرف واحد يتصدر القادسية مجموعته بفارق الأهداف عن النهضة .

سجل للقاسية معاذ وطارق وعبدالاله كل منهم هدفين والمنهالي وسلطان والشهري والقرني والدبل على هدف .

القادسية يسير بخطى ثابته رضوى يعاني كثيرا .

النهضة x الشعيب

فاز النهضة 2×1

• النهضة كان الأكثر تنظيم وخاصة على مستوى الدفاع واكثر تركيزا والشعيب كان متقدم الشوط الأول 1 صفر

• الشوط الثاني وبعد 10 دقائق سجل النهضة هدف جميل جدا من اللاعب الزيد بعد تمريره جميله من الحارس سدده الزيد دبل كيك رائعة في مرمى الشعيب .

• بعد هذ ا الهدف يعود المباركي لتسجيل الهدف الثاني .

• الشعيب أضاع العديد من الفرص

• النهضة لعب بتكيتك جميل دفاعي والهجمات المرتدة وحصل على الثلاث نقاط رغم سيطرة الشعيب ؟

• الشعيب يعاني من مواسم من ضياع الهجمات .

• الشعيب سجل احد نجوم كرة الصالات يزيد الفالح .

• النهضة يقاسم القادسية الصدارة بست نقاط مع فارق الأهداف للقادسية .

الثقبة xالخالدي

انتهت المباراة بتعادل الفريقين 3x 3 بعد خسارتهما في الجولة الأولى

تمكن النجم المصري محمد سعيد هداف الدوري المصري ومحترف الخالدي من تسجيل هدف وصناعة هدفين الجميع يراهن على موهبة هذا المحترف .

العلمين xالجبلين

العلمين يهزم الجبلين

انتصر العلمين على الجبلين 4×2

العلمين حصل اول ثلاث نقاط الجبلين بقي على نقطة واحده .