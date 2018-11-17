هل الأفلام والمسلسلات تفيدك ؟

في الوقت الراهن أصبح كثير من الناس مدمن على الأفلام والمسلسلات وأصبح خير جليس في الزمان “شاشة” لم يعد الكتاب كما كان في السابق ، فهل هذه الأفلام والمسلسلات تفيد حقا ؟ هل تؤثر على التفكير ؟ تنمي الفكر ؟ تساعد على اتخاذ قرار ؟ أم أنها مجرد مضيعة للوقت ولا فائدة منها ؟

إن المسلسلات والأفلام هي لغة العصر الحديث في إيصال فكرة أو انتزاعها ، كما أنها تأثر في الحالة النفسية للمتابع ، فمن يتابع فلما أو مسلسلا حزينا يحزن ، مرعبا يرتعب ..إلخ

لا تقلل من أهمية هذه الأفلام أو المسلسلات لأنها فعليا تؤثر على الفكر كما أن محتواها يؤثر في المتابع بشكل ملحوظ ، فهو يكسب مصطلحات جديدة فيثري لغته ، ردود فعل لتصرفات معينة فيعجب بها فيقلدها ، كما أنك قد تقلد لكنة من قام بالدور إن كنت معجبا به ، كما قد تقلد تصرفاته ، الحق أن هذه المسلسلات والأفلام مؤثرة في الفكر والأفعال ، وأرى أننا تأخرنا كثيرا في صناعة محتوانا الخاص في مجال الأفلام ، وغالب مسلسلاتنا لا تشكل واقعنا وإنما من وحي خيال الكاتب ، وقد حان الوقت لصناعة محتوى يعكس صورتنا الحقيقة في أفلامنا ومسلسلاتنا وترجمته كتابيا لعدة لغات لفرضه بشكل غير مباشر على العالم .