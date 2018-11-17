مركز الأمير سلطان بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة أمراض القلب للقوات المسلحة عبر موقعه الإلكتروني ” نظام التوظيف ” توفر وظيفة شاغرة، للعمل بمسمى ” مشرف ميكانيكا “، لحملة درجة الدبلوم في تخصص الصيانة الكهربائية أو الميكانيكية أو ما يعادلها.

وأوضح ” المركز ” أن الشروط المطلوبة هي: درجة الدبلوم في تخصص الصيانة الكهربائية أو الميكانيكية أو ما يعادلها؛ كما أنه يحتاج إلى خبرة ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/03/21هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا