” الغذاء والدواء ” تطلق برنامج ” بودكاست غذاء ودواء “

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامجها الإذاعي: ” بودكاست غذاء ودواء ” على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الالكتروني.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن البرنامج يقدّم معلومات علمية تعزز وعي المجتمع بسلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وذلك عبر مقاطع صوتية تُعد بطريقة الحوار مع الضيف لتسهيل وصول الفكرة إلى المستمع، ويتم نشرها عن طريق العديد من منصات نشر البودكاست العالمية المشهورة مثل ” ساوند كلاود ” ، و ” آيتونز بودكاست ” ، و ” يوتيوب ” .

وأضاف السلطان أن البرنامج الذي يتضمن الموسم الأول منه 20 حلقة يهدف إلى التعريف بسلامة الأغذية لدى المستهلكين وإبراز بعض الموضوعات المهمة في الغذاء مثل: السعرات الحرارية والاحتياج اليومي وكيفية التقليل منها، ومحتويات مياه الشرب المعبأة، والتعريف بالأدوية وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح، وشرح التداخلات الدوائية وكيفية تفاديها وإبراز أهمية اللقاحات وأهم المفاهيم الخاطئة عنها، والأجهزة والمنتجات الطبية ومعرفة طريقة استخدامها، إضافة إلى إبراز دور علماء الهيئة العامة للغذاء والدواء ومختصيها، وإثراء المكتبة العربية بمواد إذاعية تفيد المهتمين بمجالات عمل الهيئة.

ويحل معالي الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي ضيفاً على الحلقة الأولى من برنامج ” بودكاست غذاء ودواء ” ، ويحاوره فيها المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عن الهدف من إنشاء الهيئة، ورؤيتها ورسالتها وأهم أهدافها، وكيفية تنظيم عملها عن طريق قطاعاتها الأربعة، والمهام الرئيسية لها، إضافة إلى الكشف عن خطة الهيئة المستقبلية.

وتتناول سلسلة الحلقات أيضاً، التسمم الغذائي، واللقاحات، وبقايا المبيدات، وسلامة منتجات التجميل، إضافة إلى الادعاءات الصحية والتغذوية.​