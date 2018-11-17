32 مستشارا يردون على 1200 استشارة للجهات الخيرية.. اليوم

محمد السعران(صدى):

يتوافد صباح اليوم السبت 32 مستشارا مختصا في مجال العمل الخيري إلى المنطقة الشرقية للرد على 1200 استشارة تقدم بها عدد من الجهات الخيرية استعدادا لمناقشة هذه الاستشارات مساء اليوم السبت في ” منتدى الاستشارات ” الذي ينطلق بفندق شيراتون الدمام ضمن فعاليات اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية المقرر افتتاحه غدا الأحد بحضور أمير المنطقة الشرقية ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية المشرف العام على اللقاء سمير بن عبد العزيز العفيصان أن المنتدى يضم مجموعة من المستشارين في عدة مجالات علمية وعملية يجتمعون لأجل تقديم الاستشارات في مجال العمل الخيري للمشاركين في اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية وأكد العفيصان أن المنتدى يوثق جميع الاستشارات المقدمة والرد عليها ليقوم بعد ذلك بمراجعة هذه الاستشارات لنشرها ​وتعميمها بعد تجريدها من أسماء المشاركين والجهات التابعة لهم لتستفيد منها كافة الجهات الخيرية بالمملكة و أوضح العفيصان أنه يتاح لكل مشارك اختيار 4 استشارات 3 منها مؤكدة مباشرة وواحدة على قائمة الانتظار ويتم جدولة اختيارات المشاركين باسم المستشار المرشح له وموعد لقائه من خلال برنامج خاص ووفقا لآلية إلكترونية منظمة.

وأضاف العفيصان، أن منتدى الاستشارات يحظى سنويا باهتمام العديد من الجهات الخيرية مشيرا إلى أن هناك 60 مستشارا قدموا الاستشارات العام الماضي على هامش اللقاء الرابع عشر للجهات الخيرية والذي انطلق العام الماضي تحت عنوان “العلاقات العامة والإعلام في الجهات الخيرية”.