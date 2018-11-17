على خشمي.. قصة صورة سمو ولي العهد مع والد أحد الشهداء

نايف السالم(صدى):

أوضح والد الشهيد ” متعب العازمي ” قصة الصورة التي حظيت على شهرة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية لولي العهد ” الأمير محمد بن سلمان ” بالإشارة ” على خشمي “.

وعلق المواطن ” مسيفر العازمي ” والد شهيد الواجب على الصورة والتي تم التقاطها أثناء اللقاء الذي عقده ولي العهد مؤخراً مع عدداً من أسر شهداء الواجب في الديوان الملكي ، وأنه طلب من ولي العهد توفير منزل لأبناء الشهيد و التوجيه بنقل إبنه الآخر إلى محافظة عفيف ليكون قريباً منه و ليتمكن من رعايته عقب أن تقادمت به السنوات.

وأبان أن ولي العهد أجاب على طلبه بقوله “ على خشمي ” و أشار بأصبعه إلى أنفه تأكيدا على موافقته تلبية طلبه.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى مساء الثلاثاء الماضي في الديوان الملكي بعدداً من أُسر شهداء الواجب، ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما قدمه شهداء الواجب من مختلف قطاعات القوات الأمنية.