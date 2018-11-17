 بالفيديو.. تظاهرات نسائية بملابس داخلية تنديدا باغتصاب مراهقة

دبلن(صدى):

اندلعت التظاهرات النسائية في مدن إيرلندية؛ بعد أن استخدم محامي الدفاع الملابس الداخلية لضحية اغتصاب كدليل على أن الفتاة المراهقة قد وافقت على ممارسة الجنس.

وقامت المظاهرات بعد تبرئة رجل يبلغ من العمر 27 عامًا من قضية الاغتصاب بعد مداولات دامت 90 دقيقة؛ حيث أن محامي الشاب أبلغ هيئة المحلفين الأخذ بعين الاعتبار نوع الملابس الداخلية التي كانت ترتديها المراهقة.

وأثارت القضية غضبًا في جميع أنحاء البلاد، كما أن الكثير من النساء شاركن في أعقاب صدور الحكم صورًا لملابسهن الداخلية على مواقع التواصل؛ موضحات أن نوعية الملابس هذه لا تعني الموافقة على ممارسة الجنس، بحسب CNN.