مفاجأة صادمة لرواد الأسواق في المدينة بعد اكتشاف إصابتهم بمرض السكري

نايف السالم(صدى):

تفاجأ رواد الأسواق بإصابتهم بمرض السكري أثناء خضوعهم للفحص الطبي العشوائي الذي نظمه “مركز السكر” بالمدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

وحرصت الحملة على توعية وتثقيف مرتادي الأسواق بأعراض المرض وطرق الوقاية والعلاج، بالإضافة إلى تواجد وحدة التمريض لقياس السكري والضغط والوزن والطول ووحدة القدم السكري الخاصة بمرضى السكري والتي كان لها دور كبير في تأخر حالات البتر، ووحدة التثقيف الصحي التي بدورها متابعة قراءات معدلات السكري للمرضى ونشر التوعية لدى المرضى وغيرهم.

وكانت الحملة انطلقت الأربعاء الماضي، وأجابت وحدة الأطباء للاستشارة الطبية على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمرض المزمن.