تايكوندو ” الهدى ” يخطف البومسي وعكاظ أفضل فريق

اختتمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة منافسات بطولة المملكة للتايكوندو المفتوحة للبومسي (للناشئين والشباب والأولى) وبطولة المملكة المفتوحة للهيئات للدرجة الأولى بمشاركة 17 فريقاً وحقق بطولة البومسي نادي الهدى وحل الترجي وصيفاً فيما جاء مركز فنون آسيا ثالثاً و كميت رابعاً ، وحصل لاعب فنون آسيا معاذ الحسن على جائزة أفضل لاعب في البومسي وفريق عكاظ على أفضل فريق .

أما في منافسات القتال (الكاروقي) جاء مركز فنون آسيا بالمركز الأول ومنتخب الحرس الوطني ثانياً ومركز اللياقة المحترفة ثالثاً ومنتخب قوات الطوارئ الخاصة رابعاً بالإضافة إلى جائزة الفريق المثالي ونال لاعب فنون آسيا خالد علي جائزة أفضل لاعب في الكاروقي .

وفي ختام البطولة قدم فريق اللهب الأسود عرضاً رياضياً بقيادة الكابتن القدير يحيى الصبياني .وكرم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو رئيس لجنة المدربين محمد نوح قاضي الفائزين بجوائز البطولة والرعاة ومكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة ممثلاً بمندوب اللعبة بالخير علي وطاقم الحكام .