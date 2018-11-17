أكبر سفينة سياحية في العالم تبحر من الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

أبحرت ” سيمفونية البحار ” وهي اكبر سفينة سياحية في العالم ميناء ” ميامي ” بالولايات المتحدة إلى المكسيك.

ويبلغ طول السفينة 350 مترا وعرضها 65 مترا وهي بنيت لحساب شركة السفن السياحية الأمريكية “رويال كاريبيين كروزيز لمتد” .

وبلغت كلفة السفينة الضخمة مليار بنحو 1.35 مليار دولار ويمكنها استيعاب اكثر 6680 راكبًا من بينهم 2200 من افراد الطاقم. وهي انتزعت من سفينة ” هارموني اوف زي، و22 مطعماَ.

وبدأت اجراءات الابحار من ميناء ميامي وغادرت السفينة إلى المكسيك في رحلة بحرية لأربعة ليال.

والسفينة اشبه بمدينة عائمة حيث يوجد 22 مطعك ومرافق الترفيه من بينها متنزه ” سنترال بارك ” شبيه بالحديقة الشهيرة في نيويورك مع 52 الف نوع نباتي وتضم كذلك حلبة للتزلج الفني و 23 حمام سباحة.