مارادونا ممنوع من قيادة فريقه في ربع النهائي

نواف السالم(صدى):

كشفت لجنة الانضباط في الدوري المكسيكي لكرة القدم، أن أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا لن يتمكن من قيادة فريقه دورادوس دي سيناولوا في إياب ربع نهائي البطولة لتحريضه الجماهير ضد طاقم تحكيم المباراة.

ويأتي ذلك بعد أن تعرض للطرد في مباراة الذهاب أمام مينيروس دي زاكاتيكاس، الأربعاء الماضي، على يد حكم اللقاء إدجارد أوليسيس رانخيل، بعد اعترضات شديدة ضد طاقم التحكيم؛ حيث سيتولى مساعده، حارس المرمى الأرجنتيني السابق لويس ألبرتو إيسلاس، قيادة مباراة الإياب المقررة أمام نفس الفريق اليوم السبت على ملعب أوليمبيكو بينيتو خواريز.

ويواجه ” مارادونا ” أيضًل تحقيقات بناء على طلب من لجنة الحكام بالدوري المكسيكي لكرة القدم بعد أن قام بتوبيخ حكم في مباراة لفريقه في 10 نوفمبر الجاري.