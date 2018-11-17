أسباب وأعراض تغييرات الدورة الشهرية بعد الزواج

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

من المعروف أنه تعتبر ” الدورة الشهرية ” دورة منتظمة إذا كانت تأتي في فترة ما بين 23 يومًا إلى 35 يوماً ، أما إن قلت أو زادت عن ذلك ، فهي تعد دورة غير منتظمة.

والزواج من أكثر الأشياء التي تغير في طبيعة الجسم بشكل كبير، لذلك من البديهي أن تتأثر الدورة الشهرية أيضاً بهذا الأمر، فتلاحظ بعض النساء وجود انتظام في الدورة الشهرية بعد الزواج، ويرافق هذا الانتظام قلة الاحساس بآلالام والأعراض المعروفة التي تسبق نزول الدورة الشهرية .

وهناك عدة عوامل تتسبب في حدوث هذا الأمر ويرجع ذلك إلى أسباب متنوعة ومنها:

1- استقرار الحالة النفسية:

إن الحالة النفسية لها تأثير كبير على المرأة حيث إذا كانت مستقرة من الناحية النفسية و تشعر بالهدوء و الراحة ، فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على الدورة الشهرية فيجعلها أكثر انتظاماً.

2- ممارسة العلاقة الزوجية :

تعمل ممارسة العلاقة الزوجية على إحداث تغيرات عديدة بالجسم ، فهي تقوي العضلات الموجودة في قاع الحوض مما يقلل الاحساس بآلام الدورة الشهرية، كما أنها تؤدي لإفراز بعض الهرمونات و هم هرمون الأوكسيتوسين أو هرمون الحب وهرمون الأندورفين أو هرمون السعادة .

وهناك بعض النساء التي تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية بعد الزواج، يكون هذا الأمر أيضاً ناتج عن بعض الأسباب المتعلقة بالزواج وهي :

1-الشعور بالقلق و التوتر:

كما ذكرنا أن الحالة النفسية لها تأثير كبير على انتظام الدورة الشهرية، ويعتبر الشعور بالقلق والتوتر من أكثر الأشياء التي تؤثر بالسلب على الحيض، و من الممكن أن يكون هذا التوتر ناتج عن التفكير بالحمل أو قلق ما قبل ليلة الزفاف.

2- تناول أدوية منع الحمل:

أحياناً تعمل وسائل منع الحمل على التسبب في حدوث نزيف شديد خاصةً عندما تستخدمها المرأة لأول مرة ، و من الممكن أن تظن المرأة أن هذا النزيف هو الحيض و هذا ظناً خاطئاً .

3- حدوث تغيرات في الوزن:

تعتبر التغيرات الهرمونية أحد أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية بعد الزواج ، و غالباً ما تنتج هذه التغيرات نتيجة حدوث زيادة أو نقص في الوزن الطبيعي لجسم المرأة .