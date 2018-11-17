لاعب ريال مدريد يدعم ” سولاري “

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز، عن دعمه للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي وقع عقدًا مع الريال حتى 2021، لافتًا إلى أنه منذ وصوله للإدارة الفنية لـ ” الملكي ” ، صار يحصل على مزيد من دقائق اللعب.

وأوضح ” فاسكيز ” قائلًا: ” منذ تغيير المدرب وصرت أحصل على مزيد من دقائق اللعب، إلا أن الأهم هو الفريق وأننا حققنا أربعة انتصارات متتالية وأن نواصل على هذا المنوال ” ، معلقًا على التجديد معه: ” إنه يستحق ذلك بعد النتائج التي حققها. ”

ومن الجدير بالذكر، أن ” فاسكيز ” كان أساسيًا في ثلاث من المباريات الأربع التي خاضها الريال تحت قيادة سولاري؛ حيث جاء ضمن تشكيلة الفريق أمام مليلة في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا وفيكتوريا بلزن التشيكي في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسلتا فيدو في الجولة 12 من الليجا.