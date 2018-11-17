 الكشف عن حجم الإنفاق على التجارة الإلكترونية في المملكة

علي القحطاني (صدى):

بلغ إنفاق المستهلكين في المملكة على التجارة الإلكترونية نحو 29.7 مليار ريال في عام 2016، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق بمعدل نمو يصل إلى 20% خلال السنوات القادمة.

وشهد سوق التجارة الإلكترونية

تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث وصل متوسط ما ينفقه المتسوق الواحد عبر الإنترنت مبلغ 4 آلاف ريال سنوياً، ما يدفعهم إلى رفاهية التوصيل، والعروض الجذابة، والتنوع الواسع للمنتجات المعروضة على الإنترنت.

وتمثلت السلع والخدمات الأكثر جذباً للمتسوقين عبر الإنترنت بالمملكة في المحتوى الترفيهي الرقمي، والاشتراك للحصول على محتوى الموسيقى والأفلام والألعاب، والأجهزة الإلكترونية الصغيرة وغيرها.

ويفضل المتسوقون خيار الدفع عند التسلم على استخدام بطاقات الائتمان وغيرها من وسائل الدفع، وذلك خوفاً من مشاركة بيانات بطاقاتهم الائتمانية عبر الإنترنت.