أهمية حساس الضغط المطلق MAP لمحرك السيارة وعلامات تلفه

متابعات:أميرةخالد (صدى):

حساس الضغط المطلق MAP من الحساسات الهامة التي تعتمد عليها السيارات في عملية تشغيلها، وهو من القطع الهامة في المحرك والتي لا يدري كثير من السائقين بوجوده أو وظيفته الحيوية، حيث أن هذا الحساس الصغير الهام يقوم بالحفاظ على النسبة المثالية لخليط الوقود والهواء داخل غرفة الاحتراق في المحرك.

ولأداء هذا العمل الهام في المحرك يقوم حساس الضغط المطلق MAP بإرسال معلومات لكمبيوتر السيارة عن حالة نسبة الخليط الهواء والوقود في المحرك، والتي من خلالها يقوم الكمبيوتر بضبط التوقيت المناسب للاشتعال والذي يؤدي إلى تقديم أو تأخير في الشرارة الصادرة من منظومة الاشعال، بالتالي يساعد على تشغيل المحرك بشكل سريع ومنتظم.

وفي حال حدوث خلل أو تلف في الحساس فإنه يؤدي إلى بعض الأعطال في محرك السيارة، مؤشر على ذلك هو ملاحظة ضعف في عزم المحرك، ويتم ملاحظة ذلك عند الضغط على دواسة البنزين حيث سيجد السائق أن السيارة لن تقدم السرعة المطلوبة، كما سيشعر بوجود تقطيع.

وسيتم ملاحظة ارتفاع صوت المحرك بصورة كبيرة، ويلازمه ارتفاع في عدد لفات المحرك، ويشاهد هذا من خلال عداد RPM في السيارة، كما سيزيد استهلاك الوقود مع خروج دخان أسود من العادم، كما سيجد السائق عند تلف حساس الضغط المطلق صعوبة أو عدم تشغيل المحرك خاصة والسيارة باردة.