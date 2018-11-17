في أول حفل غنائي بعد وفاة أختها.. أنغام تبكي على المسرح

القاهرة(صدى):

دخلت الفنانة المصرية أنغام، في نوبة بكاء في أول حفل غنائي لها على مسرح البروج بساقية الصاوي، بعد وفاة أختها غير الشقيقة، الفنانة غنوة سليمان؛ حيث ظهرت بفستان أسود، وسط تصفيق وهتاف الجمهور، الذي قدم لها باقات من الورود والهدايا.

وبكت ” أنغام ” أثناء غناء ” عن فرح غايب ” ، وفي نهاية الحفل وجهت الشكر لجمهورها على الحضور، والمايسترو هاني فرحات والفرقة، والمهندس محمد الصاوي، وتمنت وجود الساقية بكل محافظات مصر، قائلةً: ” جمهور الساقية جمهور محترم وراقي. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن يتم إحياء الحفل في الـ19 من أكتوبر الماضي، ولكنه تأجل حدادًا على وفاة أختها غير الشقيقة غنوة التي فارقت الحياة نتيجة لحادث مروري؛ تاركةً خلفها ابن صغير وأحباء يتجرعون مرارة الفقدان.