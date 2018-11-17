هولندا تقلب الطاولة على فرنسا.. وهبوط ألمانيا رسميا في دوري الأمم

نواف السالم (صدى):

قلب منتخب هولندا الطاولة على حساب فرنسا بعد فوزه بهدفين مقابل لا شئ، ما أدى لهبوط ألمانيا إلى المستوى الأدنى بدوري الأمم رسميا.

وفاز المنتخب الهولندي على الديوك الفرنسية، حيث وصل رجال المدرب رونالد كومان للنقطة 6، بينما توقفت فرنسا عند 7 نقاط، في صدارة المجموعة.

وأرسل المانشافت للمستوى الثاني (B)، في ظل تذيله ترتيب المجموعة بنقطة واحدة بعد فوز هولندا، كما لم يعد للألمان سوى مباراة واحدة أمام هولندا، يوم الإثنين المقبل، لكن الفوز لن يمنح رجال المدرب يواكيم لوف، طوق النجاة من الهبوط.

وأصبح منتخب ألمانيا أمام فرصة واحدة للتأهل إلى بطولة يورو 2020، وذلك من خلال التصفيات المؤهلة للبطولة، وبالتالي ستكون الفرصة متاحة أمام المنتخب الهولندي، للظفر بصدارة المجموعة والتأهل للمربع الذهبي، في مباراة ألمانيا.