كلمات سمو ولي العهد تتصدر جداريات تعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، تنفيذ جدارية في وسط أبها وعلى مساحة تقدر ب 100منر مربع ، وتصميم لوحات أخرى في شوارع رئيسية ، تحمل مقتطفات من الكلمة التاريخية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ومن أبرزها ( همة السعوديين مثل جبل طويق ، ولن تنكسر ) .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن حديث سمو ولي العهد الأمين وما تضمنه من عبارات تاريخية و مُلهمة ، تعد مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن، وتظل على الدوام كلمات خالدة للأجيال ، وتبعث على استشراف المستقبل وشحذ الهمم للنهوض بالوطن .

وأضاف آل كركمان : أن المملكة تشهد نقلة هامة في كافة المجالات ، بفضل الله أولا ثم بالجهود المخلصة والموفقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – .