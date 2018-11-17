مفهوم الإتيكيت وأهم قواعده في التعامل مع الآخرين

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

إن ” الاتيكيت ” سلوك بالغ التهذيب أو احترام الذات و احترام الآخرين و حسن التعامل معهم أو آداب في الخصال الحميدة أو السلوك المقبول اجتماعيا ، فهو فن كبقية الفنون .

ومفهوم الإتيكيت هو احترام النفس، واحترام الآخرين، وحسن التعامل معهم

ذلك مفهوم راق ومحتوى إنساني حضاري، فالحضارة ليست قصراً، ولا سيارة فارهة، ولا مجرد زينة في الوجه والملبس، ولكنها بالدرجة الاولى التعامل الإنساني الراقي فيما يعرف بـ (آداب اللياقة).

ومن اهم قواعد الإتيكيت بشكل عام :

1ـ ان تكن وتيرة صوتك لطيفة، معتدلة، لا قسوة فيها ولا حدَّة.

2ـ تنازل عن الكلام لمن هو أكبر منك سناً.

3ـ لا تلجأ إلى الكلام المصطنع.

4ـ لا تقل لمن أخطأ (أنت مخطئ..) بل قل: (قد تكون على صواب أما أنا فأظن..).

5ـ لا تحاول التعرف على أسرار غيرك، وإذا استودعك أحدٌ سرَّاً فكن كتوماً ولا تفشه.

6ـ اترك جانبا الحديث عن السياسة والمواضيع الخلافية لتتجنب الاصطدام مع من تتحدث معهم.

7ـ تجنّب الحديث عن نفسك وعن مآثرك وعن صحتك أو مرضك.

8ـ كن متواضعاً في حديثك واستأذن لتأخذ الكلام.

9ـ لا تهمس باذن أحد وأنت في مجموعة.

10ـ لا تتبادل مع بعض الحاضرين نظرات فيها غمز بالآخرين.

11ـ لا تتحدث إلى صديقك بلغة أجنبية وأنتما بين أشخاص لا يعرفون هذه اللغة.

12ـ يجب ان تولي محدثيك الانتباه التام، دعهم يتكلموا وأصغ اليهم بصمت واهتمام، وكلما اصغينا إلى الآخرين نكون أقرب إلى قلوبهم.

13ـ لا تهزأ بأحد وامتنع عن المزاح.

14ـ لا تكذب في حديثك ولا تحلف.

15ـ لا تتملق ولا تَستغب ولا تُشهِّر..

16ـ احذر ان تكون من المداحين الكذبة، بل أصدق القول، وقدِّم النصح بمحبة، وانتقد اصدقاءك بحرص.

17ـمارس الثناء والشكر بكثير من الأدب واللياقة.

18ـ إذا كان لابد من المناقشة في حديثك، فناقش بهدوء ووعي، واستند في مناقشتك على علمك وثقافتك وعلى المنطق السليم، وإياك والصياح والتجريح، ويمكننا القول بأن المحادثة هي فنٌ في حدّ ذاتها، مهما اختلفت آراء المتحدثين، وهي مفيدة لأنها تنشط العقل الذي يضعف بسبب الجلسات الطويلة امام التلفزيون، حيث ان عرض المواضيع الكاملة النضج يدفع إلى الخمود الكامل.

19ـ ليس من اللطف والذكاء تكرار الاستغراب لأمور تبدو عادية ومألوفة لدى الآخرين.

20ـ عند الحديث حاذر طرح أسئلة ذات طابع شخصي.

21ـ ليس من المستحب التطوع بطرح رأي أو تقديم نصح لم يُطلب منك تقديمه.

22ـ لا تقاطع الآخرين.

23ـ لا تكن ثرثاراً وتعتقد ان الآخرين يستمتعون بكلامك كما تستمتع به انت..

24ـ لا تغرق موضوعاً تافهاً بالتفاصيل والاحداث التي لا تهم الآخرين.

25ـ إذا كان النقاش يدور حول موضوع بعيد عن معارفك أو ثقافتك فمن دواعي الأدب أن تنصت ومن الذكاء أن تحاول الاهتمام به وفهمه.