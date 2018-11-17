” لوفرين ” يستكمل التقليل من راموس بسبب محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

استكمل ديان لوفرين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، السخرية والتقليل من قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد سيرجيو راموس الذي كان قد تسبب في إصابة صديقه اللاعب المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهر بث مباشر للاعبي كرواتيا بعد الفوز المثير على إسبانيا بدوري أمم أوروبا بثلاثة أهداف لهدفين، هجوم لوفرين على المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لكنه استخدم هذه المرة كلمة نابية في وصف المنتخب الإسباني؛ حيث كان اللاعبون مايزالوا في غرفة الملابس بعد الفوز المثير.

وفي السياق نفسه، جاء حديث لوفرين غير مرتب، وكأنه مشغول بشيء ما حيث تحدث أيضاً إلى أشخاص بجواره؛ قائلًا: ” ضربته بالكوع جيدًا “، وقام بتمثيل ضربة كوع أمام الكاميرا، ثم تابع حديثه: ” هاها 3-2، استمر يا ولد وواصل الكلام بهدوء في المؤتمرات الصحفية. ”

وأشار ” لوفرين ” إلى علم بلده على قميصه ووصف لاعبي المنتخب الإسباني بلفظ ناب، وبعدها تمتم بلغته الأم ذاكراً اسم صلاح، الذي يعد الصديق الأقرب إليه في فريق ليفربول.