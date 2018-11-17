استكمالا للنزاع التجاري.. واشنطن تهدد بكين بزيادة تعريفاتها الجمركية

واشنطن(صدى):

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، نزاعها التجاري ضد الصين؛ حيث هدد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم السبت، أمام اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي ” أبيك ” في بابوا غينيا الجديدة، بزيادة التعريفات الجمركية إلى المثلين إذا لم تخضع بكين للمطالب الأمريكية .

وأوضح ” بنس ” مصرّحًا: ” اتخذنا إجراء حاسما لمعالجة الخلل الذي نواجهه مع الصين.. فرضنا تعريفات جمركية على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار وبوسعنا زيادة هذا الرقم إلى المثلين “، مضيفًا: ” الولايات المتحدة لن تغير نهجها ما لم تغير الصين أساليبها. ”

ويأتي تحذير ” بنس ” متناقضًا مع تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة عندما قال إنه قد لا يفرض تعريفات أخرى بعد أن أرسلت الصين إلى الولايات المتحدة قائمة بالإجراءات التي تبدى استعدادها لاتخاذها لحل التوترات التجارية؛ فيما من المقرر أن يلتقي ترامب الذي لا يشارك في اجتماع أبيك مع الرئيس الصيني شي جين بينج في الأرجنتين.