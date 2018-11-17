ممثلة أمريكية شهيرة تتعرض لهجوم حاد بعد نشرها تغريدة مشينة عن ميلانيا

واشنطن(صدى):

نشرت الممثلة الأمريكية بيت ميدلر تغريدة مشينة عن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، حيث عرضت صورة لميلانيا عندما كانت تعمل عارضة أزياء.

وبدت السيدة الأولى في الصورة في قمرة قيادة طائرة وهي ترتدي فقط نظارات سوداء ومجموعة من المجوهرات، لا تغطي كامل جسمها.

وعقبت الممثلة الأمريكية على تغريدتها المرفقة بالصورة، قائلة: ” من المؤكد أن كلفة تنظيف الفرش في طائرة الرئاسة الأولى مكلفة جدا “.

وتعرضت لانتقادات لاذعة وهجوم حاد من قبل متابعيها بعد نشرها صورة لميلانيا، معتبرين أن الممثلة الأمريكية تمارس نوعا من أنواع التنمر الإلكتروني ضد السيدة الأمريكية الأولى.

وعلى الرغم أن بعض متابعي ميدلر وجدوا التغريدة مضحكة، إلا أن أكثرهم ندد بما نشرته، مطالبا بانتقاد سياسات الرئيس الأمريكي إذا كانت لا تتفق معها، وليس الهجوم على زوجته بهذه الطريقة التي اعتبروها “ فاحشة ”.