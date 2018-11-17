امرأة تدعي زواجها من جمال خاشقجي في واشنطن وتثبت ذلك بصور الزفاف

واشنطن(صدى):

أدعت سيدة تقيم في أمريكا، أنها تزوجت من الراحل جمال خاشقجي في أمريكا على يد داعية إسلامي شهير مقيم هناك، قبل أشهر من وفاته.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السيدة في حوار لها مع صحيفة “واشنطن بوست “بعد اشتراطها لكشف التفاصيل ألا يتم نشر اسمها الكامل والاكتفاء بالحرف الأول من اسمها الأول وأحرف من اسمها الأخير “H. Atr”، قائلة إنه قلقة على أمنها ووظيفتها.

وقدمت السيدة للصحيفة، رسائل نصية كانت تبادلتها مع خاشقجي وصورهما معا، بما في ذلك صور حفل زفافهما ، الذي عقد في يونيو في إحدى ضواحي واشنطن.