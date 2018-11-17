امرأة تدعي زواجها من جمال خاشقجي في واشنطن وتثبت ذلك بصور الزفاف
أدعت سيدة تقيم في أمريكا، أنها تزوجت من الراحل جمال خاشقجي في أمريكا على يد داعية إسلامي شهير مقيم هناك، قبل أشهر من وفاته.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السيدة في حوار لها مع صحيفة “واشنطن بوست “بعد اشتراطها لكشف التفاصيل ألا يتم نشر اسمها الكامل والاكتفاء بالحرف الأول من اسمها الأول وأحرف من اسمها الأخير “H. Atr”، قائلة إنه قلقة على أمنها ووظيفتها.
وقدمت السيدة للصحيفة، رسائل نصية كانت تبادلتها مع خاشقجي وصورهما معا، بما في ذلك صور حفل زفافهما ، الذي عقد في يونيو في إحدى ضواحي واشنطن.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21182 ] نشر منذ 17 دقيقة
يمكن تكون صادقه ويمكن تسعى من اجل حصولها على الورث من الورثه
حسب ما وصلني بالواتس اب ان اسمها حنان وهي من اصل فلسطيني