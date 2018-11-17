مقتل شخصين وإصابة 10 أخرين جراء انفجار جنوب باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب عشرة آخرون جراء انفجار وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، بمدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع على طريق مكتظ بالحركة بالقرب من مكتب نائب قائد شرطة كراتشي في منطقة قائد آباد، ونجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن حوالي نصف كيلوجرام، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا هم من بائعي الخضروات والفواكه والمارة.

وأضافت أن فرقة إزالة المتفجرات التابعة للشرطة عثرت على عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو ثلاثة كيلوجرام من محيط الانفجار وقامت بإبطال مفعولها، مشيرة إلى أن الانفجار كان فخًا لجمع الناس ورجال قوات الأمن لتفجير العبوة الناسفة الثانية التي لم تنفجر. وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وشرعت الشرطة في البحث عن العناصر المسئؤلة عن الانفجار، في حين لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها.