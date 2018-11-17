بالفيديو.. ترامب يهدد مراسل CNN بعد انتصار القضاء له وإعادته للبيت الأبيض

واشنطن (صدى):

هدد دونالد ترامب، مراسل شبكة CNN جيم أكوستا بالطرد من البيت الأبيض إذا أساء التصرف بعدما قررت المحكمة بإعادة أوراق اعتماده ووافق البيت الأبيض على ذلك بشكل مؤقت.

ومن جانبه، اعتبر ترامب أن قرار المحكمة ” أمر جيد، لا يمثل مشكلة كبيرة “، لكنه استدرك مهددًا أكوستا: ” إذا أساء التصرف فسوف نطرده. أو سنوقف المؤتمر الصحفي ” ؛ فيما أكد القاضي إن البيت الأبيض بحاجة إلى وضع قواعد للسلوك لأعضاء السلك الصحفي.

وأوضح الرئيس الأمريكي إن موظفيه يعملون حاليًا على قواعد اللياقة،لافتًا إلى أن أكوستا منع المراسلين الآخرين من طرح أسئلتهم في المؤتمر الصحفي الذي شهد تلاسنا بين الرئيس والصحفيين؛ حيث اشتبك المراسل مرارًا مع ترامب ومسؤولة الإعلام، سارة ساندرز، في مؤتمرات صحفية على مدار العامين الماضيين.

ودفع ذلك البيت الأبيض لسحب تصريح الدخول منه في إجراء غير مسبوق بعد التراشق مع ترامب؛ كما خاطب ترامب أكوستا مؤخرًا، قائلًا: ” أنت وقح جدا وشخص فظيع “، وذلك ردًا على رفض الصحفي إعادة الميكروفون بعدما طرح أسئلة عدة.